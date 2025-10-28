Жительница Чебоксар поверила в перевод денег на Украину и лишилась 28,7 млн рублей

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Чебоксарах женщина отдала мошенникам 28,7 млн рублей
В Чебоксарах местная жительница лишилась крупной суммы, поверив неизвестным. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты представились 45-летней предпринимательнице сотрудниками банка и рассказали, что остановили перевод с ее счета на Украину. Также женщине звонили якобы из ФСБ.

«В процессе разговора звонившая запугивала местную жительницу длительным тюремным сроком и определением ее ребенка в детский дом», – сообщается в публикации.

Поверив злоумышленникам, предпринимательница сняла со своего счета 20 млн рублей. Сотрудникам банка она рассказала, что разводится с мужем, поэтому обнуляет счета. После этого она оформила несколько кредитов, все средства отправила на счета аферистов.

Позже мошенники потребовали еще пять миллионов рублей, но в этот момент пострадавшая поняла, что ее обманули. Всего она отдала неизвестным 28,7 млн рублей.

Ранее в Тюмени предпринимательница отдала мошенникам 21 млн рублей.

