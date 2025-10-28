Верховный суд одобрил создание Путинского суда в Чечне

В Грозном будет учрежден Путинский районный суд; соответствующее предложение было выдвинуто на заседании пленума Верховного суда России 28 октября. Информация об этом появилась на сайте инстанции.

«В Чеченской Республике предлагается учредить суд Путинского района города Грозного. Его появление направлено на оптимизацию судебной нагрузки и повышение доступности правосудия для жителей региона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инстанция станет пятым районным грозненским судом, что приведет к ускорению рассмотрения дел.

Первая линия Путинского района была открыта в начале октября при участии главы Чечни Рамзана Кадырова и вице-премьера РФ Александра Новака. По словам Кадырова, этот район является бизнес-проектом, с помощью которого местные предприниматели смогут выразить благодарность российскому лидеру.

Он также отметил, что в новом районе «будет очень много архитектурных решений». По словам главы Чечни, власти республики хотели сделать его удобным в вопросе обслуживания гостей и жителей города, а также дальнейшего развития.

