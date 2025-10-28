На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вор-сладкоежка вынес из российского магазина почти 20 шоколадок и все съел

В Улан-Удэ вор-сладкоежка вынес из магазина почти 20 шоколадок и съел их
Shutterstock

В Улан-Удэ 44-летний мужчина украл из магазина почти 20 шоколадок, чтобы их съесть. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 24 октября в одном из продуктовых магазинов Железнодорожного района. Предварительно, ранее судимый местный житель прошел к стеллажу с кондитерскими изделиями, где взял несколько плиток шоколада и спрятал их под куртку. Эту процедуру вор-сладкоежка повторил несколько раз, после чего покинул торговую точку, не оплатив товар.

Ущерб от кражи 18 плиток шоколада составил более 5,5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ — кража. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее уголовник-сладкоежка украл из российского магазина почти 30 шоколадок.

