Россиянин расплатился в такси краденным роботом-пылесосом и попался полиции

В Череповце мужчина украл у знакомого робот-пылесос и расплатился им за такси
Depositphotos

В Череповце 38-летний мужчина расплатился в такси украденным у знакомого пылесосом и попался полиции. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел после совместного распития спиртного в компании — гость, не обнаружив при уходе один из своих ботинок, взял вместо него принадлежащий хозяину квартиры робот-пылесос. На следующий день владелец техники обратился в полицию с заявлением о пропаже имущества стоимостью в 13 тысяч рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого — на допросе мужчина пояснил, что в тот же вечер расплатился похищенным пылесосом за поездку в такси. При этом утерянный ботинок ему позже вернули другие участники вечеринки. По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее российский пенсионер украл из сквера качели, чтобы поставить у себя на даче.

