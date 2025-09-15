На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дядя похитил племянницу и держал ее в сексуальном рабстве

В Индии дядя похитил племянницу и держал ее в сексуальном рабстве
В Индии мужчина похитил собственную племянницу и держал ее в сексуальном рабстве. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в штате Мадхья-Прадеш. По информации СМИ, все началось с заявления семьи о пропаже несовершеннолетней дочери при загадочных обстоятельствах. Полицейские во время поисковых мероприятий вышли на родного дядю пропавшей девочки. Во время визита в его дом они действительно нашли несовершеннолетнюю. Та рассказала, что дядя насильно увез ее из дома и изнасиловал.

Мужчину привлекли к ответственности за похищение человека и преступление против половой неприкосновенности ребенка.

Ранее в Индии братья мужчины насиловали его жену под предлогом ритуала против болезни.

