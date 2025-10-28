На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянина осудили за передачу Киеву данных об объектах инфраструктуры

ТАСС: астраханца осудили на 15 лет за сотрудничество с разведкой Украины
true
true
true
close
Depositphotos

Жителя Астрахани Владимира Савина приговорили к 15 годам лишения свободы за передачу разведке Украины информации об инфраструктурных объектах на юге РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Южного окружного военного суда.

По данным следствия, мужчина в ноябре 2023 года установил связь с сотрудником Главного управления разведки министерства обороны Украины. Он собрал и передал куратору сведения о морском торговом порте в Астраханской области, а также данные о строительстве подземного сооружения в Крыму. Кроме того, Савин согласился прибыть на Украину, чтобы пройти огневую и минно-взрывную подготовку для нападения на депутата Думы Астраханской области.

В декабре того же года астраханец направил представителю украинской разведки анкету, которую надо было заполнить для вступления в «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, когда он пришел на почту получить поддельный паспорт гражданина Казахстана.

«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима», — рассказал источник агентства.

Он уточнил, что первые два года фигурант проведет в тюрьме.

Ранее администратора Telegram-канала осудили за передачу Киеву данных из Мелитополя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами