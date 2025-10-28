Россиянина осудили за передачу Киеву данных об объектах инфраструктуры

ТАСС: астраханца осудили на 15 лет за сотрудничество с разведкой Украины

Жителя Астрахани Владимира Савина приговорили к 15 годам лишения свободы за передачу разведке Украины информации об инфраструктурных объектах на юге РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Южного окружного военного суда.

По данным следствия, мужчина в ноябре 2023 года установил связь с сотрудником Главного управления разведки министерства обороны Украины. Он собрал и передал куратору сведения о морском торговом порте в Астраханской области, а также данные о строительстве подземного сооружения в Крыму. Кроме того, Савин согласился прибыть на Украину, чтобы пройти огневую и минно-взрывную подготовку для нападения на депутата Думы Астраханской области.

В декабре того же года астраханец направил представителю украинской разведки анкету, которую надо было заполнить для вступления в «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, когда он пришел на почту получить поддельный паспорт гражданина Казахстана.

«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима», — рассказал источник агентства.

Он уточнил, что первые два года фигурант проведет в тюрьме.

