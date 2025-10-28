Подросток отдал мошенникам миллион рублей спустя три недели уговоров

Мошенники выманили более миллиона рублей у подростка из Волгоградской области, сообщает УМВД по региону.

В полицию обратилась жительница Среднеахтубинского района, которая заявила, что ее 17-летний сын стал жертвой телефонных мошенников. По словам женщины, они вводили его в заблуждение с 9 октября.

Сначала юноша получил уведомление о взломе его личного кабинета на «Госуслугах» и связался со «службой поддержки», позвонив по номеру, указанному в следующем СМС-сообщении. Собеседник убедил подростка установить мобильное приложение для видеозвонков, а затем с ним общались злоумышленники, выдававшие себя за правоохранителей и представителей Центробанка.

После общения с неизвестными молодой человек поверил, что в его отношении ведется следствие, и стал докладывать обо всех тратах семьи. Так аферисты узнали, что родители подростка недавно заняли деньги на покупку автомобиля, и заявили, что наличные нуждаются в декларации.

Несовершеннолетний отправился к банкомату ночью и положил более 1 млн рублей на чужой счет. Только после этого он сообщил родителям о произошедшем. Возбуждено уголовное дело, мошенников ищут.

