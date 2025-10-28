На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подросток отдал мошенникам миллион рублей спустя три недели уговоров

Подросток из Волгоградской области отдал мошенникам деньги родителей
Depositphotos

Мошенники выманили более миллиона рублей у подростка из Волгоградской области, сообщает УМВД по региону.

В полицию обратилась жительница Среднеахтубинского района, которая заявила, что ее 17-летний сын стал жертвой телефонных мошенников. По словам женщины, они вводили его в заблуждение с 9 октября.

Сначала юноша получил уведомление о взломе его личного кабинета на «Госуслугах» и связался со «службой поддержки», позвонив по номеру, указанному в следующем СМС-сообщении. Собеседник убедил подростка установить мобильное приложение для видеозвонков, а затем с ним общались злоумышленники, выдававшие себя за правоохранителей и представителей Центробанка.

После общения с неизвестными молодой человек поверил, что в его отношении ведется следствие, и стал докладывать обо всех тратах семьи. Так аферисты узнали, что родители подростка недавно заняли деньги на покупку автомобиля, и заявили, что наличные нуждаются в декларации.

Несовершеннолетний отправился к банкомату ночью и положил более 1 млн рублей на чужой счет. Только после этого он сообщил родителям о произошедшем. Возбуждено уголовное дело, мошенников ищут.

Ранее россиянка заработала $12 и потеряла 9 млн рублей, поверив мужчине с сайта знакомств.

