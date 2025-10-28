Покупатель петербургского магазина ударил продавца ножом в голову и попал на видео

В Петербурге скандал в супермаркете обернулся поножовщиной. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Все началось с того, что постоянный посетитель в очередной раз устроил скандал в супермаркете на улице Курчатова. Ранее мужчина уже проявлял агрессию, но на этот раз он ударил сотрудницу по лицу — женщина получила рассечение. Дебошира выдворили из магазина, однако примерно через 15 минут он вернулся с ножом и набросился на другого работника торговой точки. Произошедшее попало на видео.

В результате пострадавшего продавца с ножевыми ранениями в области затылка и плеча в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Правоохранители по подозрению в нападении задержали 59-летнего безработного петербуржца в его квартире, расположенной в том же доме, где находится магазин. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

