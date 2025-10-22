На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Челябинец ударил мужчину ножом в живот за то, что он повздорил с его знакомой

В Челябинске мужчина получил нож в живот за ссору со знакомой нападавшего
Depositphotos

В Челябинске 30-летнего мужчину заподозрили в нападении с ножом из-за ссоры с его подругой. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в жилом доме на улице Танкистов. Оттуда в медучреждение госпитализировали 30-летнего местного жителя с ножевыми ранениями брюшной полости — врачи сообщили об этом в полицию.

Правоохранительные органы выехали на место происшествия и опросили свидетелей. Им удалось установить личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника, которым оказался судимый ровесник пострадавшего, проживающий в соседнем доме.

Выяснилось, что незадолго до случившегося между пострадавшим и знакомой подозреваемого возникла ссоры в магазине. Женщина сообщила об этом своему приятелю, после чего тот пришел в квартиру к обидчику и ударил его ножом в живот.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении фигуранта.

Ранее россиянин вступился за жену и оказался на операционном столе.

