В Крыму объявили авиационную опасность

МЧС: режим авиационной опасности объявлен в Крыму
Владислав Сергиенко/РИА Новости

В Крыму объявлен режим авиационной опасности. Соответствующее уведомление появляется у местных жителей в приложении МЧС России.

«Экстренная информация: авиационная опасность в Республике Крым», — говорится в сообщении.

До этого глава региона Сергей Аксенов в интервью «Газете.Ru» заявил, что международный аэропорт Симферополь заработает тогда, когда полеты станут безопасными, в этом вопросе не стоит устанавливать временные рамки. Онподчеркнул, что в техническом плане никаких проблем нет, и при получении соответствующего распоряжения воздушная гавань готова начать работу.

27 октября губернатор Орловской области Андрей Клычков объявил о ракетной опасности в его регионе. Он призвал местных жителей, если они находятся дома, укрыться в коридоре, ванной или кладовой. Тем, кого ракетная опасность застала на улице, нужно спрятаться в ближайшем подходящем здании.

Ранее российский посол заявил о росте атак Украины на гражданскую инфраструктуру.

