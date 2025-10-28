Россиянин пытался проглотить наркотики при задержании и чуть не задохнулся

Белебеевский городской суд Башкортостана вынес приговор в отношении 39-летнего местного жителя, который пытался проглотить наркотики при задержании. Фигурант признан виновным в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотического средства в крупном размере, сообщает прокуратура республики в своем Telegram-канале.

Согласно материалам суда, обвиняемый в августе 2025 года мужчина заказал через интернет наркотическое средство для личного потребления, которое хранил в тайнике в лесу. При выходе из леса злоумышленника задержали полицейские. В ходе задержания мужчина попытался проглотить пакетик с запрещенным веществом, но подавился и стал задыхаться. Полицейские доставили его в больницу, где ему оказали помощь.

Суд назначил мужчине 4 года лишения свободы с условно-испытательным сроком 2 года.

В конце сентября сотрудники правоохранительных органов провели антинаркотический рейд во время банкета, организованного для 620-ти человек в поселке Солонцы Красноярского края. По итогам операции силовики доставили в участок 26 человек.

Ранее пять человек поймали на употреблении наркотиков в петербургском ресторане Ксении Собчак.