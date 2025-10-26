На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Отца погибшего бойца СВО оштрафовали за телефонный разговор

В Краснодаре отца погибшего бойца СВО оштрафовали за дискредитацию армии
true
true
true
close
lara-sh/Shutterstock/FOTODOM

В Краснодаре за дискредитацию Вооруженных сил РФ оштрафовали отца военного, погибшего на СВО. Основанием для дела стал телефонный разговор, сообщает Telegram-канал «Осторожно новости».

Отмечается, что Прикубанский районный суд города оштрафовал 59-летнего Александра Л. на 30 тыс. рублей за дискредитацию российской армии.

«Основанием для дела стала запись телефонного разговора, представленная на CD-диске. Лойко признал вину. По его словам, во время разговора он был пьян и переживал из-за гибели старшего сына на фронте», – сообщает Telegram-канал со ссылкой на журналиста Андрея Кошика.

Вероятно, речь идет о 38-летнем Станиславе Лойко. О его пропаже сообщали ранее родственники, он перестал выходить на связь в феврале 2025 года.

24 октября прокуратура запросила 440 часов обязательных работ для заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан в РФ иностранным агентом) по делу о дискредитации армии.

Ранее певицу Наоко обвинили в дискредитации армии за исполнение запрещенных песен.

