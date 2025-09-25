На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, почему осенью может возникнуть бессонница

Врач Сережина: бессонница осенью возникает из-за дефицита магния и кальция
SB Arts Media/Shutterstock/FOTODOM

В периоды межсезонья человек может чаще ощущать усталость, тревогу и снижение концентрации внимания. Также могут добавиться раздражительность и бессонница. Данные симптомы, как правило, связаны с нехваткой двух важных элементов — кальция и магния. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Как писала газета «Известия» со ссылкой на экспертов, кальций участвует во множестве процессов: он необходим мышечным клеткам для нормальных сокращений, отвечает за прочность костей и эмали зубов, влияет на состояние волос, участвует в свертывании крови и поддерживает работу сердца. Магний также важен для мозга, сердца и сосудов.

«Причем как недостаток, так и избыток магния могут давать похожие симптомы — снижение настроения и депрессия, бессонница и сложности с засыпанием, судороги в мышцах, проблемы с концентрацией внимания и раздражительность. Помимо перечисленных, для магния характерны нарушения давления — падения или повышения при недостатке — и нарушения сердечного ритма», — отметила Сережина.

Как магний, так и кальций участвуют в нормализации работы нервной системы. При нормальной концентрации они способствуют успокоению и нормализуют давление, добавила она.

Врач-диетолог Меган Росси (Квинслендский университет) до этого говорила, что упадок сил осенью связан с изменением светового дня. По ее словам, недостаток естественного света нарушает выработку серотонина и мелатонина — гормонов, отвечающих за настроение, сон и уровень энергии. Кроме того, сезонные изменения влияют на циркадные ритмы, которые, в свою очередь, затрагивают микробиом кишечника.

Ранее косметолог рассказала, как вернуть сияние коже осенью.

