Шойгу назвал основные источники террористических угроз в Приволжском федеральном округе

Шойгу назвал спецслужбы Украины главным источником террористических угроз в ПФО
Евгений Биятов/РИА Новости

Основным источником террористических угроз в Приволжском федеральном округе (ПФО), в первую очередь, являются спецслужбы Украины. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.

Еще одним источником угрозы он обозначил международные террористические организации и их пособников.

«Источники этих угроз разнообразные, от разведывательных служб иностранных государств, в первую очередь, Украины, до международных террористических организаций и их пособников внутри страны», — сказал Шойгу во время выездного совещания в Приволжском федеральном округе по вопросу защиты критически важных объектов.

До этого секретарь Совбеза заявил, что Запад стремится разделить Россию на десятки мелких государственных образований для последующей эксплуатации в своих интересах. По словам Шойгу, против России и ее общества оказывается агрессивное внешнее давление.

Ранее глава Брянской области рассказал, что ВСУ усилили террор в отношении мирного населения.

