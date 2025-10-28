На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти Челябинской области опровергли фейк о сборе шин для защитных сооружений

В Челябинской области опровергли сообщения о сборе шин для защиты населения
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Информация, распространяемая в Челябинской области о внеочередном сборе автомобильных шин для укрепления объектов гражданской защиты и инженерных сооружений, не соответствует действительности. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства общественной безопасности региона.

«В соцсетях фиксируются публикации с «постановлением» министерства общественной безопасности Челябинской области. В нем южноуральцев призывают срочно сдать шины в целях укрепления гражданской защиты региона, обещая денежную выплату», — рассказали в ведомстве.

Там также обратили внимание на то, что постановление может издать только губернатор и правительство региона, а министерства издают приказы. Кроме того, оформление распространяемого документа не соответствует нормам и его нельзя найти в правовых базах.

В поддельном постановлении, оказавшемся в распоряжении агентства ТАСС, злоумышленники якобы поручают администрациям Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Златоуста, Копейска и других муниципалитетов региона организовать прием автомобильных шин. Согласно документу, за легковую шину предлагается выплачивать 100 рублей, за грузовую или тракторную — 300 рублей. Утверждается, что эти материалы предназначены для строительства «защитных барьеров» и укрепления инженерных сооружений.

Ранее большинство россиян назвали фейки угрозой обществу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами