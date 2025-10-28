Власти Челябинской области опровергли фейк о сборе шин для защитных сооружений

Информация, распространяемая в Челябинской области о внеочередном сборе автомобильных шин для укрепления объектов гражданской защиты и инженерных сооружений, не соответствует действительности. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства общественной безопасности региона.

«В соцсетях фиксируются публикации с «постановлением» министерства общественной безопасности Челябинской области. В нем южноуральцев призывают срочно сдать шины в целях укрепления гражданской защиты региона, обещая денежную выплату», — рассказали в ведомстве.

Там также обратили внимание на то, что постановление может издать только губернатор и правительство региона, а министерства издают приказы. Кроме того, оформление распространяемого документа не соответствует нормам и его нельзя найти в правовых базах.

В поддельном постановлении, оказавшемся в распоряжении агентства ТАСС, злоумышленники якобы поручают администрациям Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Златоуста, Копейска и других муниципалитетов региона организовать прием автомобильных шин. Согласно документу, за легковую шину предлагается выплачивать 100 рублей, за грузовую или тракторную — 300 рублей. Утверждается, что эти материалы предназначены для строительства «защитных барьеров» и укрепления инженерных сооружений.

