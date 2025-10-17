Большинство россиян назвали фейки угрозой обществу

Более двух третей россиян (73%) считают фейки опасными, следует из исследования, проведенного АНО «Диалог Регионы» в сентябре.

По мнению участников опроса, сфабрикованные новости могут формировать ложное восприятие действительности (25%), дестабилизировать общество (12%) и вызывать панику или тревожность (10%).

Кроме того, согласно данным исследования, 64% россиян хотя бы раз верили фейковой информации. Из них 33% признались, что это происходило 1-2 раза, 20% — до 10 раз, а 11% сообщили, что сталкиваются с этим постоянно.

При этом 64% респондентов уверены, что способны отличить правдивую новость от фальшивой, однако только 27% считают, что их знакомые или коллеги могут сделать то же самое.

Также 85% участников опроса заявили, что при необходимости проверяют достоверность информации. Чаще всего для этого россияне сопоставляют данные из нескольких источников (68%), используют поисковые системы или обращаются к экспертным мнениям.

Об осведомленности о фактчекинге заявили 51% опрошенных — на 10 процентных пунктов больше, чем в мае этого года. Данный показатель стал максимальным за весь период наблюдений, отметили в «Диалоге Регионы».

С фейками в социальных сетях сталкивались 75% респондентов, при этом 55% видят недостоверные сообщения в своих лентах не реже одного раза в неделю. Этот показатель, как сообщается, снизился до минимального уровня с 2021 года.

Чаще всего фейковые материалы касаются темы СВО (26%), благосостояния граждан (23%) и политических новостей (15%).

Разоблачения фейков видели 68% опрошенных, главным образом на телевидении (35%), в Telegram-каналах (27%) и на официальных сайтах органов власти (26%).

Отмечается, что методы, позволяющие противостоять дезинформации, планируется обсудить на третьем международном форуме «Диалог о фейках 3.0». Мероприятие пройдет в Москве в рамках Глобальной недели медиа- и информационной грамотности ЮНЕСКО, в нем примут участие около двух тыс. человек из 80 стран.