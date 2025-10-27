На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин лишился квартиры после того, как продиктовал мошенникам код из сообщения

В Уссурийске 20-летний мужчина лишился квартиры после общения с мошенниками
DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

Житель Уссурийска стал жертвой мошенников после того, как продиктовал код. Об этом сообщает kp.ru.

Во время первого разговора с 20-летним местным жителем общалась женщина. Она заявила, что мужчина должен назвать код из сообщения, чтобы подтвердить отправку посылки.

Спустя некоторое время ему стали звонить лжепредставители силовых структур. Продиктовав код молодой человек якобы передал аферистам доступ к своей недвижимости и счету.

Следуя инструкциям неизвестных, россиянин взял кредит на 500 тысяч рублей, после чего отправил их на продиктованный счет. После этого его попросили встретиться с «черными риэлторами». В рамках схемы мужчина якобы фиктивно продал квартиру.

Полученные от сделки средства он перевел в криптовалюту, затем перевел на указанные счета.

«Только после этого он осознал, что находился под психологическим давлением аферистов, и обратился в полицию», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Всего пострадавший отдал мошенникам более 3,4 миллионов рублей.

Ранее в МВД рассказали о схеме мошенничества с оплатой аренды квартир.

