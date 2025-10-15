На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пассажирка напала на членов экипажа во время полета и сорвала рейс

В США 61-летняя пассажирка добилась посадки самолета, устроив драку на борту
Police Department

Американка сорвала рейс, напав на бортпроводников во время полета. Об этом сообщает телеканал KBOI со ссылкой на офис окружного шерифа.

Инцидент произошел утром во вторник, 14 октября, на рейсе Alaska Airlines из Портленда, штат Орегон, в Даллас, штат Техас. Когда самолет уже был в небе, 61-летняя Трейси Баркхаймер внезапно стала вести себя агрессивно и неадекватно.

По словам очевидцев, женщина ударила двух сотрудников авиакомпании, которые пытались ее успокоить. Тем не менее они смогли обезвредить пассажирку, которая была обездвижена до конца полета, а пилоты приняли решение об экстренной посадке.

Самолет благополучно приземлился в Бойсе, штат Айдахо, где Баркхаймер передали в руки сотрудников полиции. Женщину взяли под стражу по обвинению в нанесении побоев.

Ранее пассажир приставал к девушке в самолете и попал под суд.

