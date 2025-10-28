В Москве и Грозном появятся новые суды

Верховный суд РФ планирует открыть два новых суда в Москве и Грозном

Верховный суд (ВС) России планирует открыть в Грозном суд Путинского района и Внуковский районный суд — в Москве. Это обсудят на заседании пленума ВС 28 октября, сообщается на сайте инстанции.

Таким образом, в Госдуму внесут закон о создании Внуковского районного суда (распространяется на территории районов Внуково и Филимонковский) в Москве и суда Путинского района в столице Чеченской Республики.

28 октября пленум Верховного суда России выбрал нового секретаря — им назначен Олег Зателепин. Зателепин состоит в Верховном суде с 2014 года. Он является членом судебной коллегии по уголовным делам. Судья имеет высший квалификационный класс по профессии, а также является профессором и доктором юридических наук.

До него должность секретаря пленума занимал судья Виктор Момотов, но он был вынужден уйти в отставку после того, как Генпрокуратура РФ узнала о его совместном гостиничном бизнесе с криминальным авторитетом, а также о связи с организованной преступной группировкой «Покровские».

Ранее суд изъял в доход государства активы бывшего судьи ВС РФ Момотова.