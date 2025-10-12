проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, что боль в суставах может быть признаком депрессии

Врач Клименко: иногда боль в суставах может свидетельствовать о скрытой депрессии

true
true
true
close
fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM

Иногда боль в суставах может указывать на депрессию, рассказала «Газете.Ru» доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, заместитель директора Института клинической медицины, заведующий кафедрой факультетской терапии имени академика А.И. Нестерова Пироговского Университета Алеся Клименко.

«Сбор анамнеза является ключевым этапом в диагностике заболеваний суставов. Он включает выяснение времени возникновения болей, скованности и других симптомов. Важно учитывать, что субъективное ощущение боли может быть обманчивым, поэтому врач проводит дифференциацию боли на механическую, воспалительную и психогенную. Последняя может быть проявлением маскированной депрессии, когда эмоциональные переживания реализуются через физический дискомфорт. Точное определение характера боли и других симптомов имеет решающее значение для постановки правильного диагноза и выбора эффективной тактики лечения», – объяснила врач.

Депрессия, может проявляться в виде физического дискомфорта, включая общие боли в теле и ломоту. Среди наиболее часто встречающихся при депрессии соматических жалоб (до 60%) преобладают жалобы на различные виды боли – боль в суставах, спине, груди. Поэтому при обращении к врачу крайне важно детально описать локализацию боли и характер ощущений, ведь они могут указывать и на другую не менее серьезную болезнь – артрит.

«Наличие так называемых «красных флагов» в ревматологии, таких как утренняя скованность и поражение мелких суставов, может говорить об артрите и требует проведения срочных диагностических мероприятий. Это включает в себя биохимические и иммунологические исследования, которые могут указывать на наличие тяжелых иммуновоспалительных заболеваний суставов», – заключила доктор.

Ранее россиянам рассказали, какие вакцины нужны взрослым.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами