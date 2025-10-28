На Камчатке выросло число заразившихся гепатитом пациентов онкодиспансера

Количество пациентов, заразившихся гепатитом в онкологическом диспансере в Камчатском крае, достигло 167 человек. Об этом в ходе ежегодной пресс-конференции сообщил губернатор региона Владимир Солодов, пишет ТАСС.

По его словам, такое число заболевших привело министерство здравоохранения.

«Но итоговые цифры будут выданы Роспотребнадзором», — сказал глава российского субъекта.

Он добавил, что не располагает информацией о количестве пациентов, которых спасти не удалось. Как отметил Солодов, при сборе соответствующих данных необходимо учитывать, что большинство заразившихся лечились в диспансере от тяжелых заболеваний.

Губернатор назвал крайне болезненной сложившуюся в медицинском учреждении ситуацию. Он обратил внимание, что на фоне произошедшего министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков был отправлен в отставку. Кроме того, власти приняли дисциплинарные меры в отношении руководителя онкодиспансера и его заместителя.

В настоящее время следственные органы и Роспотребнадзор продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.

18 января 2025 года стало известно, что в Камчатском краевом онкологическом диспансере несколько десятков пациентов заразились гепатитом B и C. Все заболевшие делали компьютерную томографию (КТ) с контрастированием. Предварительно, очаг заражения находился именно в кабинете КТ. В связи с произошедшим, суд принял решение о его закрытии.

Ранее из-за заражения пациентов онкодиспансера гепатитом B и C возбудили уголовное дело.