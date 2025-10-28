На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Камчатке выросло число заразившихся гепатитом пациентов онкодиспансера

Солодов: число заразившихся гепатитом в онкодиспансере Камчатки выросло до 167
true
true
true
close
Global Look Press

Количество пациентов, заразившихся гепатитом в онкологическом диспансере в Камчатском крае, достигло 167 человек. Об этом в ходе ежегодной пресс-конференции сообщил губернатор региона Владимир Солодов, пишет ТАСС.

По его словам, такое число заболевших привело министерство здравоохранения.

«Но итоговые цифры будут выданы Роспотребнадзором», — сказал глава российского субъекта.

Он добавил, что не располагает информацией о количестве пациентов, которых спасти не удалось. Как отметил Солодов, при сборе соответствующих данных необходимо учитывать, что большинство заразившихся лечились в диспансере от тяжелых заболеваний.

Губернатор назвал крайне болезненной сложившуюся в медицинском учреждении ситуацию. Он обратил внимание, что на фоне произошедшего министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков был отправлен в отставку. Кроме того, власти приняли дисциплинарные меры в отношении руководителя онкодиспансера и его заместителя.

В настоящее время следственные органы и Роспотребнадзор продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.

18 января 2025 года стало известно, что в Камчатском краевом онкологическом диспансере несколько десятков пациентов заразились гепатитом B и C. Все заболевшие делали компьютерную томографию (КТ) с контрастированием. Предварительно, очаг заражения находился именно в кабинете КТ. В связи с произошедшим, суд принял решение о его закрытии.

Ранее из-за заражения пациентов онкодиспансера гепатитом B и C возбудили уголовное дело.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами