Российских туристов в Таиланде атакует планктон

В Таиланде российских туристов кусает неизвестный планктон. Среди пострадавших есть ребенок, пишет Life, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

«Как рассказали нам отдыхающие, от морского обитателя больше всех страдают дети. Одного из них планктон покусал через плавки, не спасла даже специальная одежда для плавания. Во время купания ничего особо не ощущается, но как только туристы выходят из воды, обнаруживают адскую сыпь. Это все сильно зудит и мешает спать», — говорится в посте.

По словам отдыхающих, больше всего пострадавших на пляжах озера Ко-Чанг. После случаев укусов некоторые туристы, как отмечается, отказываются от купания в море. Или пытаются защититься от планктона с помощью кокосового масла, заключает канал.

Накануне в отелях на Шри-Ланке заметили двухметровых крысиных змей. По информации россиян, змеи свободно ползают по территории и занимают лежаки на территории отелей. Они предположили, что змеи приползают из джунглей. При этом сотрудники заведений не обращают на них внимания и не прогоняют. Эксперты сообщили журналистам, что эти змеи достаточно крупные и угрожающие, но на деле не являются ядовитыми.

Ранее в стене российского банка обнаружили двухметрового питона.