Россияне пожаловались на «крысиных змей» в отелях на Шри-Ланке

В отелях на Шри-Ланке заметили двухметровых крысиных змей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По информации российских туристов, змеи свободно ползают по территории и занимают лежаки на территории отелей. Они предположили, что змеи приползают из джунглей. При этом сотрудники заведений не обращают на них внимания и не прогоняют.

Эксперты сообщили журналистам, что на Шри-Ланке произошел наплыв восточных крысиных змей, которые достаточно крупные и угрожающие, но на деле не являются ядовитыми.

До этого в Хорватии гадюка укусила пьяного мужчину и не выжила от количества алкоголя в его крови.

Инцидент произошел, когда 42-летний Штеф Радулич, закончив деловую встречу, решил немного прогуляться по окрестностям. По словам мужчины, во время прогулки он случайно подошел слишком близко к гадюке, которая, почувствовав угрозу, укусила его за ногу.

Пока мужчина пытался оказать помощь рептилии и доставить ее в пункт неотложной помощи, змея перестала двигаться. Ветеринарная экспертиза показала, что уровень алкоголя в ее крови составил 5,1 г/кг.

Ранее в стене российского банка обнаружили двухметрового питона.

