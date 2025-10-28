На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Обвиняемый в убийстве экс-премьера Японии признал вину

Reuters

В Японии 45-летний Тэцуи Ямагами, обвиняемый в убийстве бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, признал вину в ходе первого слушания в окружном суде Нары. Об этом сообщает агентство Kyodo.

«Все соответствует действительности. Нет никаких сомнений в том, что это сделал я», — сказал он во время заседания.

Синдзо Абэ не стало 8 июля 2022 года после совершенного на него покушения. Нападавшим оказался Тэцуя Ямагами, служивший в японских ВМС. Злоумышленник подозревал Абэ в связях с религиозной организацией «Церковь объединения», которая, по утверждениям Ямагами, стала причиной разорения его семьи — мать Ямагами делала регулярные пожертвования в пользу организации.

Похороны и кремация бывшего главы японского правительства состоялись 12 июля того же года. Позднее, 27 сентября 2022 года, состоялись официальные государственные похороны Абэ.

Ранее Путин рассказал об отношении Синдзо Абэ к России.

