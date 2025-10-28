Москвичам рассказали о дождливой погоде во вторник

В российской столице во вторник, 28 октября, ожидаются небольшие дожди, низкое атмосферное давление и температура воздуха до +9°С. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В Москве ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие дожди. Днем плюс 7 - плюс 9, по области плюс 5 - плюс 10 градусов тепла. Такая температура по-прежнему выше климатической нормы», — сказал он.

По словам синоптика, ветер со скоростью 3-8 метров в секунду будет дуть с юго-запада. Леус отметил, что к концу дня показатели атмосферного давления достигнут 737 миллиметров ртутного столба.

До этого специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в Москве до конца октября не ожидается солнечной погоды – погода останется пасмурной и дождливой. Так как формировать погодные условия будут атлантические циклоны, которые всегда приносят с собой влагу и тепло, то выпадет еще порядка 20 мм осадков.

Что касается возвращения туманов, то преимущественно это будет связано с низкой облачностью, добавила Позднякова. При этом, по ее словам, в ближайшие дни будет достаточно тепло – воздух прогреется днем до +10°С, заключила метеоролог.

Ранее москвичам рассказали о солнечной погоде в начале ноября.