Из-за блэкаута на Сахалине остановилась подача тепла и воды

Мэр Швец: водоснабжение прекратилось на юге и в центре Сахалина из-за блэкаута
Bruna Casas/Reuters

В результате масштабного отключения электроэнергии в южной и центральной частях Сахалина временно прекращена подача воды. Об этом сообщила мэр Анивского района Светлана Швец в своем Telegram-канале.

Глава района пояснила, что вода подается с использованием генераторов, однако давление в системе снижено, что может привести к перебоям, особенно для жителей верхних этажей. В то же время аварийные службы проводят осмотр водопроводных сетей для выявления возможных утечек.

Для населения организован подвоз воды автоцистернами. Кроме того, волонтеры доставят бутилированную воду на дом пожилым людям, инвалидам и матерям с младенцами.

По словам Швец, ситуацию с восстановлением электроснабжения в регионе лично контролирует министр энергетики Дмитрий Куварин.

До этого сообщалось, что массовое отключение электроэнергии в нескольких районах Сахалина было спровоцировано обрывом грозозащитного троса на линии электропередачи. Инцидент произошел на ЛЭП, обеспечивающей связь между двумя важнейшими подстанциями Южно-Сахалинска: «Центральной» и «Южно-Сахалинской».

Ранее тысячи жителей Крыма остались без света.

