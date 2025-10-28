Россиянам напомнили о правилах начисления повышенных пени за долг по ЖКУ

Депутат Колунов: повышенные пени за долг по ЖКУ не будут брать до конца 2026 г.

До конца 2026 года жителям России не будут начисляться увеличенные пени за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия») в интервью ТАСС.

«Действие правила о неначислении повышенных пеней за несвоевременную оплату ЖКУ продлено до конца 2026 года» — подчеркнул депутат.

По его словам, в марте этого года правительство приняло решение о продлении особого порядка расчета пеней и штрафов в этой сфере.

Колунов уточнил, что при расчете пеней и штрафов в 2025 и 2026 годах будет использоваться ключевая ставка в размере 9,5% годовых, зафиксированная на 27 февраля 2022 года. Эта мера, по его словам, направлена на поддержку населения, поскольку расчет пеней за просрочку оплаты ЖКУ на основе текущей ключевой ставки в 16,5%, и тем более предыдущей — 21%, создавал бы существенное финансовое бремя для граждан.

«Это важная мера социальной поддержки», — пояснил депутат.

Ранее сообщалось, что платежки ЖКУ переведут в электронный формат.