Полицейский снял видео под юбкой у девушки и попался

JT: в Японии арестовали полицейского, который снял видео под юбкой у девушки
StreetVJ/Shutterstock/FOTODOM

В японской префектуре Айти арестовали полицейского инспектора за тайную видеосъемку под юбкой девушки. Об этом сообщает издание Japan Today (JT).

Инцидент произошел в субботу, 25 октября, в городе Нагоя. 38-летний Хидэаки Кобаяси был задержан после того, как его заметили с телефоном, направленным под юбку одной из посетительниц магазина. Сотрудник магазина, ставший свидетелем происходящего, вызвал полицию. По прибытии на место происшествия выяснилось, что задержанный – коллега полицейских из префектуры Айти.

В мобильном телефоне Кобаяси была обнаружена скрытая видеозапись. Обвиняемый не стал отрицать своей вины и признался в содеянном. На допросе он заявил, что зашел в магазин с целью сделать несколько снимков, если заметит женщину, которая ему понравится.

Главный инспектор полиции префектуры Миэ заявил, что в отношении Кобаяси будут предприняты самые жесткие меры дисциплинарного воздействия. Известно, что подозреваемый состоял на службе в полиции с 2010 года.

В Британии учитель математики заглядывал под юбки ученицам во время экзамена и попал под суд.

