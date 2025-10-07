На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Учитель математики заглядывал под юбки ученицам во время экзамена и попал под суд

В Британии учитель математики снимал школьниц под юбками во время экзамена
close
Depositphotos

В Британии 51-летнего бывшего учителя осудили за подглядывания. Об этом сообщает Harborough Mail.

По данным издания, мужчина по имени Стюарт Норрис преподавал математику. Во время пробного экзамена у школьников он снимал на телефон пространство под юбками учениц в возрасте 14 и 15 лет.

Когда сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на ситуацию, Норриса задержали. У мужчины обнаружили большое количество материалов с детьми без одежды, все эти фото и ролики он скачал в интернете.

Педагог признал себя виновным по нескольким пунктам обвинения. Изначально его приговорили к десяти месяцам лишения свободы условно. Помимо этого, его занесли в список сексуальных преступников на десять лет.

Однако спустя некоторое время он нарушил условия приговора, поэтому его отправили в тюрьму.

Специальная комиссия лишила Норриса права преподавать на неопределенное время без права обжаловать решение, так как они не увидели в действиях фигуранта раскаяния.

Ранее учитель снимал учениц в женской раздевалке и избежал тюремного заключения.

