На Украине анонсировали ограничение энергопотребления во вторник

Во вторник в нескольких областях Украины введут ограничения на потребление электроэнергии. Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в Telegram-канале.

В компании при этом не уточнили, в каких именно регионах будут действовать ограничения.

В «Укрэнерго» отметили, что почасовые графики отключений электроэнергии будут действовать с 08:00 до 22:00 по местному времени (с 09:00 до 23:00 мск). Кроме того, с 07:00 до 22:00 (с 08:00 до 23:00 мск) будут введены ограничения мощности для промышленных потребителей.

25 октября бывшая министр энергетики Украины Ольга Буславец в своих социальных сетях написала, что предстоящая зима будет самой тяжелой для страны по сравнению со всеми предыдущими. Как она отметила, это же касается и отопительного сезона.

В настоящее время даже в Киеве наблюдается сложная ситуация, подчеркнула экс-чиновница. Она добавила, что в большинстве регионов страны из-за повреждения энергетической инфраструктуры в дневное время действуют графики отключения света. Бывает, что люди сидят без света до 12 часов. При этом, по словам Буславец, наиболее трудная ситуация фиксируется в Черниговской и Сумской областях.

