В США арестовали анархиста, предложившего награду за убийство генпрокурора Бонди

NYP: в США мужчина через соцсети предложил награду за убийство генпрокурора
Alex Brandon/AP

В американском штате Миннесота полиция арестовала мужчину, который предложил вознаграждение в размере 45 тысяч долларов за убийство генерального прокурора Пэм Бонди. Об этом сообщает New York Post (NYP).

По данным федеральных властей, на которые ссылается издание, «анархист» с обширной криминальной историей был арестован за публикацию в TikTok предложения выплатить $45 тысяч за убийство генерального прокурора Бонди. 29-летнего Тайлера Авалоса задержали 16 октября после того, как информатор сообщил ФБР о возможном заказе убийства, опубликованном подозреваемым в соцсетях в начале месяца.

Как уточняет NYP, в публикации была размещена фотография Бонди с изображением красной точки снайперского прицела на лбу и подписью о ее розыске «живой или мертвой», а также указана сумма вознаграждения.

12 октября президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social по ошибке опубликовал сообщение для генпрокурора Пэм Бонди, в котором призывал преследовать своих политических оппонентов. В длинном посте от 20 сентября Трамп называл Бонди «Пэм», а также выразил разочарование тем, что «ничего не делается» в отношении его врагов.

Ранее ведущий Fox News оказался в центре скандала после призыва убивать бездомных.

