На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп случайно опубликовал призыв преследовать его оппонентов

NBC: Трамп случайно выложил пост, где требовал Бонди преследовать его врагов
close
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social по ошибке опубликовал сообщение для генпрокурора Пэм Бодни, в котором призывал преследовать своих политических оппонентов. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Речь идет о публикации, в которой Трамп «оказал публичное давление» на генпрокурора, заявив, что пришло время министерству юстиции принять меры против ряда его политических противников, пишет NBC News.

В длинном посте от 20 сентября Трамп называл Бонди «Пэм», а также выразил разочарование тем, что «ничего не делается» в отношении его врагов.

Трамп настаивал, чтобы Бонди выдвинула обвинения против бывшего директора ФБР Джеймса Коми, сенатора Адама Шиффа и генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс.

По словам источника NBC, Трамп был удивлен, узнав, что он действительно опубликовал сообщение в своем аккаунте Truth Social. По данным собеседника, президент США отреагировал, сказав «О!», а затем просто проигнорировал ситуацию.

До этого служба специального юрисконсульта США, выступающая в качестве независимого следственного органа, начала проверку в отношении бывшего спецпрокурора Джека Смита. С ноября 2022 года Смит руководил рядом расследований в отношении Трампа, в том числе по делу о незаконном хранении секретных документов, а также по фактам попытки оспорить результаты президентских выборов 2020 года.

Ранее Трамп заявил, что усиливает давлениедля достижения сделки по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами