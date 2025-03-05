Сжегшая паспорт блогерша вышла из колонии по УДО, успев выйти замуж в заключении

Блогера Хоффман выпустили по УДО из колонии, где она сидела за сожжение паспорта

Блогерша Евгения Хоффман, которую приговорили к двум годам лишения свободы за сожжение паспорта, вышла из колонии-поселения по условно-досрочному освобождению (УДО). Об этом сообщает БрянскToday.

Хоффман отсидела в колонии-поселения меньше года. По данным БрянскToday, будучи в заключении, блогерша успела выйти замуж.

1 января Евгения Хоффман сожгла на камеру свой российский паспорт. На момент записи ролика она была пьяна. Инцидент произошел у здания клуба в Брянске. Как позже объяснила сама блогер, она сожгла старый и недействительный паспорт, давно замененный на новый. При этом на видео было заметно, что документ был выдан в 2021 году.

После публикации ролика Хоффман начали обвинять в том, что она это сделала якобы в поддержку Вооруженных сил Украины, она это отрицала. Блогерша поясняла, что сожгла документ «по приколу», а те «попуски, кто пишет оскорбительные комменты, почему-то сами до сих пор не на СВО».

19 июля 2024 года Хоффман приговорили к ограничению свободы до 2 лет и трех месяцев. Блогерша полностью признала свою вину на суде.

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