Младенец ожил в гробу перед своими похоронами, но вскоре умер

В Бразилии младенец ожил в гробу перед погребением

В Бразилии умер мальчик, который очнулся на собственных похоронах. Об этом сообщает Metropoles.com.

По данным издания, младенец появился на свет на 24-й неделе беременности. Во время родов его мать из-за кровотечения и рисков перевели в другую больницу, так как местная не располагала необходимым оборудованием.

Однако медики не смогли спасти ребенка. В заключении они указали, что младенец скончался от внутриутробной гипоксии – состояния, при котором плод перестает получать необходимое количество кислорода.

Специалисты констатировали смерть и передали тело семье для похорон. Перед погребением родственник открыл гроб с новорожденным и заметил, что мальчик плакал.

Выжившего сразу отправили в больницу, где его состояние оценили как критическое. Некоторое время он оставался в отделении интенсивной терапии, но не выжил.

После инцидента прокуратура начала расследование.

