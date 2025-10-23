Агрессивный питбуль растерзал шестимесячного младенца

В США женщине вынесли приговор за оставление ребенка с агрессивным псом

В США женщина оставила маленького сына наедине с псом, который его растерзал. Об этом сообщает издание People.

Трагедия произошла 28 апреля 2024 года, когда Алисса Смит из Огайо оставила своего шестимесячного ребенка одного дома. В помещении также находился агрессивный питбуль, который в итоге напал на младенца и нанес ему несовместимые с жизнью травмы.

«Собака фактически раздробила ребёнку череп. В результате этого мозг ребёнка был серьезно поврежден», — сообщил прокурор Рэй Гроган.

Он возложил ответственность за произошедшее на мать потерпевшего. По его словам, действия женщины стоили жизни ее ребенку. В конце концов Алиссу приговорили к максимальному сроку. По решению суда она проведет в тюрьме три года.

Отец мальчика и хозяин пса, Блейк Бейтс, тоже признал себя виновным. Приговор ему будет вынесен 27 октября.

Ранее двухлетнего мальчика разорвали собаки в частном детском саду, пока воспитательница спала.