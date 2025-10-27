На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, почему день стоит начинать со стакана воды

Врач Чернышова: каждый день натощак следует выпивать стакан воды
true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Утром натощак следует выпивать стакан прохладной или теплой воды, а спустя 20-30 минут можно приступать к приему пищи. Такой совет в беседе с aif.ru дала врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Японцы это называют «умывание желудка» и рекомендуют употреблять прохладную воду, но теплая не менее полезна. Особенно пить прохладную воду натощак полезно тем, у кого есть проблемы с моторикой кишечника», — отметила специалист.

По ее словам, вода, выпитая натощак, восполняет потери жидкости и запускает пищеварительный процесс.

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух до этого назвала лучшие продукты для полезного завтрака.

По словам специалиста, первый прием пищи стоит формировать по принципу гарвардской тарелки, включив в него сложные углеводы, белки и полезные жиры. Так, важным источником энергии станут цельнозерновые продукты. Белок можно получить из яиц и творога. В качестве источника полезных жиров рекомендуется употреблять авокадо и орехи.

Ранее россиянам назвали напиток, который бодрит лучше, чем кофе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами