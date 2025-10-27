Врач объяснила, почему день стоит начинать со стакана воды

Врач Чернышова: каждый день натощак следует выпивать стакан воды

Утром натощак следует выпивать стакан прохладной или теплой воды, а спустя 20-30 минут можно приступать к приему пищи. Такой совет в беседе с aif.ru дала врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Японцы это называют «умывание желудка» и рекомендуют употреблять прохладную воду, но теплая не менее полезна. Особенно пить прохладную воду натощак полезно тем, у кого есть проблемы с моторикой кишечника», — отметила специалист.

По ее словам, вода, выпитая натощак, восполняет потери жидкости и запускает пищеварительный процесс.

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух до этого назвала лучшие продукты для полезного завтрака.

По словам специалиста, первый прием пищи стоит формировать по принципу гарвардской тарелки, включив в него сложные углеводы, белки и полезные жиры. Так, важным источником энергии станут цельнозерновые продукты. Белок можно получить из яиц и творога. В качестве источника полезных жиров рекомендуется употреблять авокадо и орехи.

