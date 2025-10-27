На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин разрешил использовать наркотики для дрессировки собак-ищеек

Путин подписал закон, разрешающий применять наркотики для тренировок собак-ищеек
true
true
true
close
Shutterstock

Президент России Владимир Путин подписал закон, в рамках которого правоохранительные органы смогут использовать наркотические и психотропные вещества для дрессировки служебных собак. Соответствующий документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

«В целях повышения эффективности применения служебных собак в раскрытии преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков целесообразно использовать натуральные наркотики для дрессировки и тренировки служебных собак», — говорится в законе.

Согласно закону, раньше для дрессировки собак-ищеек использовались имитаторы наркотиков. Подобный метод приводил к тому, что некоторые животные испытывали трудности при обнаружении реальных запрещенных веществ.

Теперь использовать наркотики для тренировки собак смогут таможенники, органы ФСБ, МВД и уголовно-исполнительной системы, следует из документа. Им также разрешили без лицензии хранить и перевозить эти вещества.

Нововведения вступят в силу спустя 180 дней с момента официального опубликования.

Ранее служебные собаки в зоне СВО получили защитную экипировку.

