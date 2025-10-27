Россиянин поранился, когда собирал мебель, и едва не лишился пальца

В Подмосковье врачи спасли мужчину поранился, когда собирал мебель. Об этом рассказали в Минздраве Московской области.

Недавно 32-летний мужчина поранился о проволоку при сборке мебели. Пока он лечился самостоятельно, в рану попали бактерии, и на указательном пальце левой руки у пациента началось воспаление. В конце концов он обратился в Красногорскую больницу.

Хирург Дмитрий Жилкин объяснил, что если бы мужчина попросил о помощи чуть позже, он мог навсегда потерять способность сгибать палец, а в худших случаях — столкнулся бы с сепсисом.

«После вскрытия очага воспаления и удаления некротических тканей стало ясно, что ситуация критическая: капсула сустава основной фаланги уже сгнила и палец держался лишь на мягких тканях. Поэтому далее мы выполнили фиксацию кости спицами, а затем провели пластику в зону отсутствия мягких тканей второго пальца правой кисти – переместили кровоснабжаемый кожно-жировой лоскут», – рассказал врач.

В итоге его коллегам удалось улучшить кровоснабжение пораженного пальца и восстановить утраченные ткани, избежав формирования грубых рубцов. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его уже выписали.

Ранее российские врачи спасли 22-летнюю девушку с раной, которая не заживала десять лет.