На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин поранился, когда собирал мебель, и едва не лишился пальца

В Подмосковье мужчине грозила ампутация пальца из-за занозы
true
true
true
close
Министерство здравоохранения Московской области

В Подмосковье врачи спасли мужчину поранился, когда собирал мебель. Об этом рассказали в Минздраве Московской области.

Недавно 32-летний мужчина поранился о проволоку при сборке мебели. Пока он лечился самостоятельно, в рану попали бактерии, и на указательном пальце левой руки у пациента началось воспаление. В конце концов он обратился в Красногорскую больницу.

Хирург Дмитрий Жилкин объяснил, что если бы мужчина попросил о помощи чуть позже, он мог навсегда потерять способность сгибать палец, а в худших случаях — столкнулся бы с сепсисом.

«После вскрытия очага воспаления и удаления некротических тканей стало ясно, что ситуация критическая: капсула сустава основной фаланги уже сгнила и палец держался лишь на мягких тканях. Поэтому далее мы выполнили фиксацию кости спицами, а затем провели пластику в зону отсутствия мягких тканей второго пальца правой кисти – переместили кровоснабжаемый кожно-жировой лоскут», – рассказал врач.

В итоге его коллегам удалось улучшить кровоснабжение пораженного пальца и восстановить утраченные ткани, избежав формирования грубых рубцов. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его уже выписали.

Ранее российские врачи спасли 22-летнюю девушку с раной, которая не заживала десять лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами