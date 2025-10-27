На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Родителей арестовали после того, как съехали из дома, бросив 12-летнего сына

Complex: в США родители оставили одного дома 12-летнего сына и были арестованы
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В городе Копперас-Коув, штат Техас, полиция арестовала 35-летнего Кевена Дуэйна Адамса и 32-летнюю Эрику Рене Сандерс по обвинению в отказе от ребенка и создании угрозы его жизни. Супруги, по данным следствия, съехала из дома, оставив 12-летнего мальчика одного в пустой квартире, пишет Complex.

Мальчик вернулся домой из школы и обнаружил, что квартира, в которой он жил, полностью опустела. Родители исчезли, не оставив ни записки, ни вещей. Растерявшийся ребенок обратился за помощью к соседу и показал ему опустевшее жилье. Тот сразу же вызвал полицию.

Школьник рассказал полицейским, что Адамс и Сандерс говорили ему о «переезде», но не включали его в эти планы, и он не знал, куда они направляются. Соседи подтвердили, что в прошлом мальчика уже выгоняли из дома, поэтому он ночевал у знакомых.

Во время допроса пара утверждала, что дядя ребенка должен был забрать его, однако, когда полиция связалась с ним, мужчина категорически отрицал, что ему кто-то что-то сообщал.

Согласно судебным документам, пара обвиняется в преднамеренном отказе от ребенка без намерения вернуться, что по законам Техаса считается уголовным преступлением второй степени и может повлечь до 20 лет тюрьмы. Оба обвиняемых были арестованы и помещены в окружную тюрьму.

Ранее учитель физики попытался утихомирить непослушного школьника и получил судимость.

