Генпрокуратура России признала нежелательными две украинские организации

ГП РФ: признаны нежелательными организации Ideas for Change и Truth Hounds
true
true
true
close
Мария Девахина/РИА Новости

Генеральная Прокуратура РФ признала нежелательными украинские организации Ideas for Change и Truth Hounds. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Обе организации выступают за усиление санкционного давления на Россию и призывают мировое сообщество отказаться от экономического сотрудничества с нашей страной. Ideas for Change и Truth Hounds активно сотрудничают с различными европейскими объединениями, продвигающими антироссийскую повестку», — сказали в ведомстве.

Как уточнили правоохранители Ideas for Change выкладывает публикации, осуждающие проведение спецоперации, а также призывает не признавать результаты референдумов о принятии Донецкой и Луганской народных республик в состав России и увеличивать поставки вооружения для Киева.

Что касается Truth Hounds, ее цель — создание и распространение фейковых материалов о действиях российской армии в ходе СВО. Кроме того, добавили в Генпрокуратуре, партнерами Truth Hounds являются еще несколько нежелательных в РФ организации.

Ранее Минюст России обновил реестр иноагентов.

