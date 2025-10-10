Минюст России пополнил реестр иноагентов

Минюст РФ: в реестр иноагентов попали поэтесса Барскова и проект «Острый угол»

Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов: в него попали филолог Полина Барскова, блогер Василий Садонин и медиапроект «Острый угол». Список опубликован на официальном сайте ведомства.

«Десятого октября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены П.Ю. Барскова, Д.Р. Загорье, В.В. Садонин, Т.А. Тухватуллин, А.В. Шевцов, а также медиапроект «Острый угол», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, перечисленные личности распространяли недостоверную информацию о государственных решениях и политике в РФ, а также принимали участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранным агентом и иностранным СМИ.

Медиа-проект «Острый угол», помимо этого, распространял недостоверные данные о деятельности Вооруженных сил России, уточнили в Минюсте.

10 октября Савеловский районный суд Москвы признал виновным журналиста Михаила Рубина (признан в РФ иностранным агентом) в совершении административного правонарушения. Речь идет о ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Журналисту назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.

Ранее Росфинмониторинг внес трех журналистов в список террористов и экстремистов.