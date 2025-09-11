На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин ворвался в магазин и, сняв штаны, признался кассирше в любви

В Новосибирске мужчину без штанов задержали за приставания к кассирше в магазине
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Жителя Новосибирска вывели из магазина после признаний в любви кассирше. Об этом сообщает vn.ru со ссылкой на местную охранную компанию.

Инцидент произошел в торговой точке на улице Богдана Хмельницкого. По данным издания, мужчина зашел в магазин и стал приставать к женщине за прилавком. Посетитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, признался работнице в любви и снял штаны.

«Сотрудница магазина не оценила поступок уличного ловеласа и нажала тревожную кнопку», – сообщается в публикации.

В результате прибывшие на вызов гвардейцы вывели мужчину из магазина и «провели разъяснительную беседу».

До этого группа людей устроила заплыв без купальников на пляже в Сочи. взявшись за руки, более десяти человек поприветствовали поезд и пошли в море. Местные жители предположили, что участники заплыва находились в состоянии опьянения.

В отношении компании составили более десяти протоколов.

Ранее в Москве отчислили из вуза трех студенток после тверка у Храма Христа Спасителя.

