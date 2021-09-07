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Девушка потребовала у властей €3 млн за то, что ее перепутали в роддоме

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Павел Львов/РИА «Новости»

Девятнадцатилетняя жительница Испании потребовала компенсацию в размере €3 миллиона после того, как узнала, что ее и другого ребенка перепутали в роддоме и отдали другим родителям. Об этом сообщает Sky News.

Обе девочки родились с недостаточным весом и сразу после были помещены в инкубаторы. Как только их состояние стабилизировалось, их передали родителям. В этот момент и произошла путаница.

«Ошибка обнаружилась случайно после того, как одна из девушек прошла тест ДНК и обнаружила, что у нее нет генетического родства со своими родителями», — говорится в сообщении.

Узнав о случившемся, она подала в суд на местные органы здравоохранения. Испанские медики считают произошедшее «ошибкой, вызванной человеческим фактором». По словам, главы здравоохранения региона им пока не удалось выяснить, кто виноват.

В 2017 году стало известно о подобной ошибке в Челябинске: Екатерина Туганова подала иск к местному минздраву и перинатальному центру. Она потребовала компенсацию за то, что ее 30 лет назад по ошибке отдали в чужую семью сразу после рождения. Из-за этого семья ее родных родителей оказалась разрушенной.

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