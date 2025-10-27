В Татарстане мужчина полгода морил свою собаку голодом и избивал

Житель Казани полгода издевался над овчаркой и довел ее до истощения

В Казани мужчина довел овчарку до истощения и бросил в ветклинике, сообщает телеканал «Татарстан-24».

Немецкая овчарка по кличке Рокки попала в ветеринарную клинику в тяжелом состоянии — при норме в 30-40 кг она весила всего около 11. В кишечнике животного обнаружили камни и деревянные обломки. Вероятно, собака пыталась наесться этим, так как владелец совсем не кормил ее в течение полугода.

Кроме того, хозяин избивал питомца. По словам соседей, мужчина воспитывает с женой пятерых детей, ранее в квартире семьи жили другие животные, которые тоже стали жертвами жестокого обращения.

Жительница Казани Альбина Захарчук узнала о тяжелой судьбе Рокки, оплатила его лечение и забрала овчарку себе. Женщина надеется привлечь бывшего владельца собаки к уголовной ответственности. Она уже обратилась в прокуратуру. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до трех лишения свободы.

