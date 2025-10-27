На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Первое произведение Агаты Кристи обнаружено через 120 лет после публикации

The Times: найдено первое произведение Агаты Кристи спустя 120 лет
true
true
true
close
Daily Herald Archive/NMeM/Global Look Press

Первое опубликованное произведение английской писательницы Агаты Кристи обнаружено в лондонской газете спустя 120 лет. Об этом сообщила газета The Times.

Стихотворение «Королевы детективов» было опубликовано в местной газете в 1905 году, но ложные сведения в биографии автора привели к тому, что оно оставалось незамеченным в течение 120 лет, пишет издание.

Как сообщается, 24-строчное стихотворение «Пар против электричества» было опубликовано 8 июля 1905 года в издании Ealing and Hanwell Post. Публикация предварялась следующим образом: «Юный автор прислал нам рифмованный комментарий к поломке электропоездов в прошлую субботу».

Как сообщается, «королева детектива» ошиблась в возрасте, указав, что на момент написания этого произведения ей было 11 лет, тогда как на самом деле — 14. Кроме того, она спутала электричку с трамваем. Издание уточняет, что это поэтическое произведение обнаружили в газетных архивах исследователи творчества Кристи в сентябре, после чего наследники писательницы согласились на его публикацию.

Ранее сообщалось о лучших детективных фильмах по Агате Кристи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами