Первое произведение Агаты Кристи обнаружено через 120 лет после публикации

Первое опубликованное произведение английской писательницы Агаты Кристи обнаружено в лондонской газете спустя 120 лет. Об этом сообщила газета The Times.

Стихотворение «Королевы детективов» было опубликовано в местной газете в 1905 году, но ложные сведения в биографии автора привели к тому, что оно оставалось незамеченным в течение 120 лет, пишет издание.

Как сообщается, 24-строчное стихотворение «Пар против электричества» было опубликовано 8 июля 1905 года в издании Ealing and Hanwell Post. Публикация предварялась следующим образом: «Юный автор прислал нам рифмованный комментарий к поломке электропоездов в прошлую субботу».

Как сообщается, «королева детектива» ошиблась в возрасте, указав, что на момент написания этого произведения ей было 11 лет, тогда как на самом деле — 14. Кроме того, она спутала электричку с трамваем. Издание уточняет, что это поэтическое произведение обнаружили в газетных архивах исследователи творчества Кристи в сентябре, после чего наследники писательницы согласились на его публикацию.

