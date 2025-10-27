В СК рассказали о применении ВСУ в Донецке беспилотника самолетного типа

СК: ВСУ применили при ударе по жилому дому в Донецке БПЛА самолетного типа

Вооруженные силы Украины применили при атаке на жилой дом в Ленинском районе Донецка БПЛА самолетного типа. Об этом рассказал РИА Новости сотрудник Следственного комитета России.

По словам собеседника агентства, во время осмотра места происшествия установлено, что противник обстрелял мирный жилой квартал, где не обнаружено вооружения и военной техники.

«Предположительно, удар нанесен с помощью БПЛА-камикадзе самолетного типа, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты, которые будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и модификации», — сказал сотрудник СК.

Сообщается, что удар дрона пришелся по квартире на 8-м этаже здания. Во время атаки два мирных жителя не выжили. Также при взрыве частично было обрушено перекрытие в квартире. Пожар, который произошел после попадания в дом беспилотника, распространился и задел как минимум шесть квартир с 9-го по 4-й этажи, повреждения получили не менее 13 квартир.

На месте происшествия были обнаружены фрагменты, характерные для БПЛА самолетного типа.

Ранее за ночь над Россией сбили 193 украинских беспилотника, 34 из них — над Москвой.