В Польше задержали двоих украинцев по подозрению в шпионаже

В Польше задержали двоих граждан Украины по подозрению в шпионаже. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министра-координатора спецслужб страны Яцека Добжиньского.

По его словам, мужчина и женщина 32 и 34 лет соотвественно занимались разведывательной деятельностью, изучали военный потенциал Польши и устанавливали скрытое оборудование. Собранная ими информация касалась польских военнослужащих и объектов критической инфраструктуры.

Пресс-секретарь отметил, что подозреваемых задержали сотрудники Службы военной контрразведки и Агентства внутренней безопасности. По решению суда подозреваемые арестованы на три месяца.

Недавно польский суд санкционировал арест гражданина Украины, обвиняемого в якобы шпионаже в пользу России. 21-летний Данило Х. был задержан 16 октября в рамках совместной операции польских и румынских спецслужб. На следующий день ему предъявили обвинение в шпионаже, после чего суд избрал меру пресечения в виде трехмесячного ареста.

