Россиянам назвали самые вредные и полезные продукты для завтрака

Диетолог Ботоговский: хороший завтрак должен состоять из белков и полезных жиров
Maren Winter/Shutterstock/FOTODOM

Утром организм переходит из состояния сна в фазу активной работы – в это время важно не перегружать поджелудочную железу, поэтому следует внимательно относиться к набору продуктов для завтрака. В хорошем, полноценном первом приеме пищи не должно быть много сахара, фруктов, также вредно пить кофе на голодный желудок, выяснила у медиков Pravda.Ru.

Врачи призывают учитывать, что с пробуждением в организме повышается уровень кортизола и других гормонов. Если в этот момент потребить много быстрых углеводов – сладких булочек, йогуртов с сахаром и так далее, то это приведет к резкому скачку сахара в крови и заставит поджелудочную железу активно вырабатывать инсулин. Постепенно клетки перестанут реагировать на гормон, что приведет к инсулинорезистентности, а это – первый фактор развития диабета, предупредил диетолог Игорь Ботоговский.

«Хороший завтрак должен быть белковым с добавлением полезных жиров», — подчеркнул он.

Среди самых вредных продуктов для завтрака медик назвал бутерброды с колбасой, сладкие творожки и йогурты, белый хлеб, булочки и кукурузные хлопья, кофе натощак, виноград, бананы и фруктовые соки вместо полноценного приема пищи, а также мюсли и каши быстрого приготовления.

По словам Ботоговского, лучше всего для завтрака подходят яйца, творог, греческий йогурт без сахара, а также отварное мясо или рыба. Можно разнообразить рацион с помощью цельнозернового хлеба, орехов, свежих овощей и авокадо. Начинать врач посоветовал именно с белка, который поможет стабилизировать уровень сахара в крови, а затем добавить полезные жиры – они как раз содержатся в орехах, авокадо, оливковом масле. Также основой завтрака могут быть сложные углеводы, которые содержатся, например, в киноа, гречке, овсянке. Сладости с утра специалист призвал заменить на ягоды или специи, которые перебьют тягу к сахару – например, корицу, мускат, кардамон.

Напомним, до этого ученые из Медицинского университета Нинся (Китай) установили, что регулярный отказ от завтрака связан с повышенным риском развития метаболического синдрома. Этот комплекс нарушений включает ожирение, гипертонию, повышенный уровень сахара и холестерина в крови. Подчеркивается, что привычка завтракать помогает контролировать пищевое поведение в течение дня и снижать тягу к продуктам с большим количеством соли, сахара, жиров и углеводов.

Ранее врач объяснила, какой завтрак поможет сохранить бодрость в течение всего дня.

