Россиянам рассказали, кто может уволиться без отработки

Специалист Яковлева: уволиться без отработки можно по уважительной причине
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

В некоторых случаях сотрудника могут уволить без отработки в течение последующих 14 дней. Об этом радио Sputnik рассказала эксперт по трудовому праву компании «Бридж групп» Валентина Яковлева.

Так, по ее словам, без отработки уйти из компании могут работники, которые поступают в образовательные учреждения или выходят на пенсию. Кроме того, такое право есть у тех, кто увольняется по уважительной причине. В этом случае нужно будет объяснить, почему сотрудник подал заявление и не сможет отработать положенные 14 дней.

«Уважительной причиной может стать военная служба, тяжелая болезнь сотрудника или члена семьи, а также переезд в другую местность. При отказе человека отрабатывать две недели без уважительной причины компания может уволить его за прогулы», — пояснила Яковлева.

HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике Гарри Мурадян до этого говорил, что сотрудника не должны увольнять за прогул из-за панической атаки, если он докажет наличие психологических проблем и получит справку от врача. По его словам, работникам нужно писать объяснительную, если их нет на рабочем месте более четырех часов без уважительной причины. Он предупредил, что за три такие бумаги их могут уволить по статье.

Ранее сообщалось, что вранье в резюме приводит к увольнению и испорченной репутации.

