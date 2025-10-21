На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о скором начале эпидемии гриппа

РИА: эпидемия гриппа в России придет в конце осени — начале зимы 2025 года
Shutterstock

Начало эпидемии гриппа на территории России в текущем году ожидается в конце ноября — начале декабря. Об этом сообщила замдиректора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко, передает РИА Новости.

«Мы традиционно ожидаем начала эпидемии в конце осени — в начале зимы, то есть где-то конец ноября-начало декабря», — говорится в сообщении.

По ее словам, в случае начала эпидемии в конце текущего года, ее пик придется на дни после новогодних праздников.

Врач-терапевт «СМ-Клиника» Марина Овсянникова в беседе с «Газетой.Ru» утверждала, что отличить грипп от ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции) без помощи врача удается не всем и не всегда. Тем не менее у них есть свои отличительные особенности, которые позволяют это сделать.

Грипп, как пояснила врач, является разновидностью ОРВИ, но стоит в отдельной группе, так как это потенциально серьезное заболевание с более тяжелым течением и развитием таких серьезных осложнений, как отит, пневмония, синусит, миокардит и менингит. К группе риска по этим осложнениям относятся пожилые люди, беременные, пациенты с хроническими заболеваниями.

К основным особенностям гриппа терапевт отнесла: резкое ухудшение самочувствия; пациент помнит день и час, когда возникли симптомы; повышение температуры тела до 38,5 и выше, которая может сохраняться до 4–5 дней и более; выраженная слабость, боли в мышцах, боль в глазных яблоках; сухой кашель и боль в грудной клетке при кашле.

Другие ОРВИ, по ее словам, имеют более легкое течение и реже вызывают осложнения. Для риновируса характерно першение в горле, чихание, выделения из носа, при этом температура часто в норме. При аденовирусе наблюдается боль в горле, конъюнктивит. При метапневмовирусе — насморк, боль в горле, бронхит.

Ранее россиянам посоветовали укреплять слизистую, чтобы не болеть ОРВИ и гриппом осенью.

